اشترطت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن يبلغ رأسمال الشركات الراغبة في الحصول على رخص لـ«الكشف أو الاستغلال» المتعلقة بالأنشطة التعدينية واستغلال المحاجر ما يعادل 100 ألف ريال أو أكثر، مع تقديمه ما يثبت الكفاءة الفنية والقدرة المالية اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار، وأن يفصح مقدم الطلب بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خاضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس. وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي اعتمدها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أنه يسمح بالحصول على رخصة كشف أو استغلال الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي المملوكة بملكية خاصة، والتي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر ملكية خاصة أو على المناطق البحرية. وبينت أنه في حال تداخل طلب رخصة الكشف مع ممتلكات أو مرافق عامة لا تتأثر بأعمال الكشف يمكن وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثير عليها.وأوصت الوزارة جميع مقدمي طلب رخصة الكشف بإعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في وظائف جيولوجيين مبتدئين، وصنفت المتخصصين في مجال الجيولوجيا إلى 4 فئات وهي: الجيولوجي المبتدئ، والجيولوجي الذي يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستكشاف، وكبير الجيولوجيين وهو من يحمل درجة علمية في علم الجيولوجيا مثل الجيوفيزياء والجيوكيمياء وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الاستكشاف، ومدير عمليات الاستكشاف وهو من يحمل درجة علمية في علم الجيولوجيا والجيوكيمياء وبخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاستكشاف.كبير الجيولوجيين