صعدت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس (الجمعة)، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر القادم، بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس: «إن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5% في شهر مارس القادم، وذلك بعد أن طبق الغرب سقفا لأسعار النفط الروسي».

وأضاف نوفاك في بيان: «حتى اليوم، نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقا لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر، وستخفض روسيا طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس القادم، وسيساهم ذلك في استعادة العلاقات مع السوق».

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا إذا زاد سعره على 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022، في إطار العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار اعتبارا من الخامس من فبراير. وفي المقابل، حظرت روسيا الصفقات التي تنطوي على أي تطبيق لآليات سقف الأسعار.