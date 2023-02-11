كشفت بيانات الموازنة الفيديرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل عجز مالي بقيمة 38.7 مليار دولار في شهر يناير 2023، مقابل فائض 118.6 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022.

وأوضحت البيانات أن العجز جاء نتيجة هبوط الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام، إلا أن العجز جاء أقل من التوقعات البالغة 40.5 مليار دولار.

وبلغت الإيرادات الفيديرالية نحو 447.2 مليار دولار في الشهر الماضي، بهبوط 4% على أساس سنوي.

وزاد حجم الإنفاق إلى 486 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بـ 346.3 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022.

ويخطط المسؤولون الأمريكيون لتجهيز مجموعة متنوعة من الزيادات الضريبية المقترحة على الشركات والأثرياء الأمريكيين، تشمل رفع معدلات الضرائب على الأغنياء، لتضييق الفجوة بين ما تأخذه الحكومة وما تنفقه.