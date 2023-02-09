أعلنت شركة «زين السعودية» عن تعاون موسع مع شركة «كوالكوم تكنولوجيز» العالمية لتطوير بنية تحتية للجيل الخامس يعتمد على الحوسبة السحابية ومتوافق مع O-Ran، حيث يرتكز هذا التعاون على شبكات الجيل الخامس المستقبلية باستخدام تقنية Open RAN ببنية تحتية أكثر ابتكارًا وتنافسية وفعالية من حيث الأداء والتكلفة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة «زين السعودية» في مؤتمرLEAP2023 التقني العالمي، في نسخته الثانية، والذي عقد من 6 إلى 9 فبراير الجاري تحت عنوان «نحو آفاق جديدة»، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ستستفيد «زين السعودية» من حلول كوالكوم تكنولوجيز الرائدة، من بينها Qualcomm X100 5G RAN ومنصة Qualcomm QRU100 5G RAN، التي ستسهم في تسريع تطوير حلول متعددة المدخلات والمخرجات عالية الأداء Massive MIMO، ودفع دورة الابتكار إلى الأمام.

وتعليقا على مذكرة التفاهم قال الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "نسعد في زين السعودية أن نقود مع شركة كوالكوم تكنولوجيز نشر وتعزيز قدرات الجيل التالي من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G، من خلال الجمع بين خبراتنا المتطورة في بناء شبكات عالية السعة وواسعة النطاق مع حلول البنية التحتية المتطورة من «كوالكوم تكنولوجيز»، بما يعزز التزامنا في تزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة لشبكات الجيل الخامس".

فيما صرح دورجا مالادي - نائب الرئيس الأول والمدير العام لخدمات البنية التحتية وأجهزة الهاتف الجوال في شركة كوالكوم تكنولوجيز قائلا: "نحن متحمسون للشراكة مع زين السعودية لاستقطاب قوة التقنية الخاصة بكوالكوم إلى الشبكات السحابية والمتوافقة مع O-Ran، ومن خلال بطاقة Qualcomm X100 5G RAN Accelerator ومنصة Qualcomm QRU100 5G RAN ، والتي ستساعد في خفض التكلفة الإجمالية لشبكات الجيل الخامس 5G والتحول نحو الجيل الجديد من الشبكات الحديثة".

جدير بالذكر أن مشاركة «زين السعودية» في هذا الحدث العالمي، وللمرة الثانية على التوالي، تهدف إلى مواكبة جهود منظمي الحدث، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى جانب حرصها على دعم المحتوى المحلي والمشاريع الناشئة في المملكة في قطاع التقنية والاتصالات.