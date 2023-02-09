أنهى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة تخصيص وإصدار صكوك تملك لثلاثة مواقع لتكون مواقع مجمعات للدواجن بمحافظة القنفذة بمساحة (24,693,669) متراً مربعاً، وتم تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحياً واستكمال إجراءات التخصيص من قبل إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي الهدف من تخصيص هذه المجمعات لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني.

وتتميز هذه المجمعات ببعدها عن النطاق العمراني للمحافظة على البيئة ولتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، وتقع في شرق وشمال المحافظة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم بمهام ومسؤوليات تأجير الأراضي الزراعية، مثل المشاريع النباتية، ومشاريع الدواجن، ومصانع الأعلاف، ومناحل العسل، والمستشفيات والعيادات البيطرية، والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني وحدود التنمية التي تكون تحت إشراف الوزارة إلى الجهات الحكومية والخدمية التي تحتاج إليها، وتحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وتجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة، إضافة إلى متابعة جدية استثمار الأراضي الزراعية التي سبق أن خصصتها الوزارة لمستثمرين بموجب قرارات توزيع، واستقبال طلبات تمليك تلك الأراضي والموافقة عليها حسب الأنظمة والتعليمات.