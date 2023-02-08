كشفت تقارير حديثة أن صندوق الاستثمارات العامة تلقي طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على طرح سندات خضراء مقومة بالدولار على شرائح لأجل 7 و12 و30 عاماً.وأضافت أنه تم تعيين جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد، منسقين عالميين لبيع السندات، مبينة أنه شارك في الطرح كل من بنك «أوف أمريكا سكيوريتيز»، و«بي.إن.بي باريبا»، و«سيتي»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش.إس.بي.سي»، و«مورجان ستانلي» كمديري دفاتر فعليين.وأشارت إلى أن «كريدي أجريكول»، و«جي.آي.بي كابيتال»، و«آي.سي.بي.سي إنترناشونال» للأوراق المالية و«ميزوهو وسي.إم.بي.سي نيكو»، و«سوسيتيه جنرال» شاركوا بصفتهم مديري دفاتر مراقبين، وفقاً لوكالات ووسائل إعلامية.ونقلت الوسائل الإعلامية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع سندات خضراء دولارية على ثلاث شرائح لأجل 7 و12 و30 عاماً وحدد سعراً استرشادياً مبدئياً للسندات.