أعلنت «زين السعودية» مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي الثاني LEAP2023، الذي تستضيفه مدينة الرياض للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023، تحت شعار «نحو آفاق جديدة»، وتبرز مشاركة «زين السعودية» لهذا العام في تعزيز الإمكانيات المحليّة وتمكين القدرات الشابة السعودية من خلال دعم المحتوى المحلي والاستدامة، حيث ساهمت الشركات السعودية المحلية والمشاريع الشابة في تنفيذ جناح زين وجميع الأنشطة التابعة له وستتمحور التجربة التي ستقدمها للزوار هذا العام حول «التقنية في خدمة الاستدامة»، حيث ستستعرض عدداً من الحلول الرقمية التي يمكن للمشاركين الاستمتاع برحلة اكتشافها عبر تجربة مُثرية.

وأعربت «زين السعودية» عن سعادتها بتوجيه الدعوة إلى الجميع في هذا الحدث العالمي الكبير لزيارة جناحها في المؤتمر، والتعرف على عالم زين الذي يحاكي مستقبل التقنية واكتشاف أبرز تطبيقات الجيل الخامس 5G وتقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وطائرات «الدرون» وغيرها من حلول ومنتجات زين لقطاع الأعمال والأفراد، مؤكدة أن مشاركتها في هذا الحدث التقني العالمي، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ترتكز على محوري المحتوى المحلي والاستدامة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للتواصل في «زين السعودية» ريان بن عبدالله التركي أن «مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي، للسنة الثانية على التوالي، تنطلق من مسؤوليتنا كشركة اتصالات وخدمات رقمية وطنية في دعم كل المبادرات والفعاليات التي تدفع مملكتنا الحبيبة قدماً ضمن مسيرة التحوّل الرقمي الشامل، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي مقدمتها الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في هذا المجال؛ إضافة إلى ما يمثله هذا المؤتمر من أهمية في إبراز الآفاق الجديدة للتقنية، ودورها في تعزيز الاستدامة في كل القطاعات، وهو ما سنحرص على إبرازه خلال المؤتمر لهذا العام عبر سلسة الحلول المبتكرة التي نوفرها».

وأضاف: «نحن فخورون بأن جناحنا هذا العام قد تم بناؤه بمساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي بخبرات وأيادٍ محلية وبالشراكة مع العديد من الشركات السعودية الناشئة، ما سيسهم في ترسيخ حضور شابات وشبان المملكة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التنقية الحيوي، والذي أصبح محور الاقتصادات الحديثة وأحد أهم ركائز التنمية المستدامة. ونحن ملتزمون هذا النهج، عبر إسهماتنا في تعزيز مفهوم التقنية ودورها لتلبية الاستدامة على نطاق واسع».

وفي إطار دعمها للمحتوى المحلي، حرصت «زين السعودية» على مشاركة جناحها مع العديد من الشركات السعودية الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تتعاون معها ومنها: نباتاتي، روح، ارتقاء، طينة، ومزهرة.