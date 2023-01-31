على رغم الهدوء والترقب، عاد الدولار إلى الارتفاع ليسجل مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري، إذ تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 30 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية.وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري زيادة بقيمة 11 قرشاً شراءً وبيعاً خلال تعاملات أمس في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركاً كبيراً الفترة الماضية.وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.07 جنيه للشراء، مقابل 30.10 جنيه للبيع.وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 29.85 جنيه للشراء، و29.95 جنيه للبيع.وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر مستوى 29.95 جنيه للشراء، و30.05 جنيه للبيع.ولدى البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع. في الوقت نفسه، أعلن البنك الأهلي المصري وقف طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%، و25% بنهاية عمل اليوم (الثلاثاء). وأوضح أن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ نحو 290 مليار جنيه، تم تنفيذ نحو 60% منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبايل ومركز الاتصالات الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية، التي ساهمت في انضمام نحو 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.