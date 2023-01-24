تجاوزت أسعار الذهب خلال تداولاتها أمس (الإثنين) أعلى مستوى لها في 8 أشهر، إذ تجاوز سعر الغرام عيار 18 (شاملاً الضريبة) لأول مرة مستوى 200 ريال في شهر يناير الحالي، وتحديداً عند سعر 202 ريال.ووفقاً لرصد «عكاظ»، لامست الأونصة (31.1 غرام) عيار 24 خلال تداولاتها أمس (الإثنين) مستوى 1935.43 دولار. ووفقاً للأسعار الحالية، فإن سعر صافي الغرام عيار 24 سجل نحو 234 ريالاً، ويباع الذهب عيار 24 على شكل سبائك غالباً، ولا تُفرض ضريبة القيمة المضافة عليه، فيما يباع الذهب عيار 21 و18 على شكل ذهب مشغول، وتفرض عليه ضريبة القيمة المضافة. وكانت آخر مرة تجاوز فيها غرام الذهب عيار 18 مستوى 200 ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) قبل 8 أشهر، وتحديداً في شهر أبريل لعام 2022، عندما كانت الأسعار آنذاك تتداول عند مستوى 1950 دولاراً، وتتداول أسعار الذهب الصافية لغرام 18 عند سعر 175 ريالاً.أما أسعار الذهب عيار 21 فتتداول حالياً عند سعر 235 ريالاً (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، أما أسعاره الصافية فتباع عند سعر 204 ريالات.وبدأ الدولار تعاملاته الأسبوعية في اختبار أدنى مستوى جديد له في 9 أشهر، وتوقع المشاركون في السوق خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حجم رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي في شهر فبراير. ويدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي «الفترة الهادئة» قبل اجتماع السياسة في الأول من فبراير، لكن تقريراً في صحيفة وول ستريت جورنال خلال عطلة نهاية الأسبوع عزز التوقعات بأن الحركة التالية للأعلى ستكون متواضعة بمقدار 25 نقطة أساس، بدلاً من 50 نقطة أساس التي شوهدت في الاجتماع الأخير.