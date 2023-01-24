تتعاون بنوك أمريكية كبرى من بينها «ويلز فارجو»، و«بنك أوف أمريكا»، و«جيه بي مورجان تشيس» من أجل إطلاق محفظة رقمية يمكن للأشخاص استخدامها للتسوق عبر الإنترنت.وتعمل المصارف على منتج جديد سوف يسمح للمتسوقين بالدفع عبر الإنترنت للتجار عن طريق محفظة مرتبطة ببطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم.ومن المقرر أن تدير شركة «إيرلي وارنينج سيرفسيز» المعروفة اختصاراً بـ «إي دبليو إس» -التي تتولى إدارة خدمة تحويل الأموال «زيل»- المحفظة الرقمية التي لم يتم تسميتها بعد.وذكرت مصادر على دراية بالأمر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن أحد أهداف الخدمة الجديدة يتمثل في التنافس مع مشغلي المحافظ من الأطراف الخارجية مثل «باي بال هولدينجز»، و«آبل باي».