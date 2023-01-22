كشفت الصين في تقرير حديث لها، أن السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في العام الماضي 2022، ثم روسيا في المرتبة الثانية، مع اقتناص المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة.ووفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، شحنت السعودية خاماً إلى الصين بلغ إجماليه 87.49 مليون طن في عام 2022، أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازي مستوى العام السابق.وارتفعت واردات الصين من الخام الروسي 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق عند 86.25 مليون طن أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً.وبين التقرير، أن المصافي المستقلة واصلت شراء النفط الروسي من تجار وسطاء يرتبون الشحن والتأمين، ولكن المصافي الصينية المدعومة من الدولة قلصت مشترياتها من النفط الروسي تدريجياً منذ نوفمبر.أما عن شحنات الخام من الولايات المتحدة فتراجعت 31% في العام الماضي على أساس سنوي إلى 7.89 مليون طن.