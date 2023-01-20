أصبح تثبيت تطبيقات Google على هواتف هواوي الآن أمراً سهلاً، فكل ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر AppGallery والبحث عن التطبيق الذي تريد تثبيته على هاتفك كما تفعل عادةً، الأمر أصبح في منتهى البساطة، حيث تلاشت كل التعقيدات والخطوات الكثيرة السابقة.

تتوفر جميع تطبيقات Google الشائعة تقريباً للتنزيل من خلال AppGallery (بما في ذلك: Google Maps و YouTube و Google Drive وجميع الخدمات) وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات، ستظهر جميعها على الشاشة الرئيسية لهاتفك وستعمل مثل أي تطبيق آخر، يمكنك حتى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك عليها، وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المواقع المحفوظة على الخريطة ومقاطع الفيديو التي أضفتها إلى قائمة التشغيل «المشاهدة لاحقًا» على YouTube والوصول إلى القنوات التي قمت بالاشتراك فيها.

ولتسجيل الدخول إلى هذه التطبيقات، يمكنك الوصول إلى جميع المواقع المحفوظة من الخريطة. لذلك، كلما شعرت برغبة في زيارة مطعمي المفضل في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنني التنقل هناك باستخدام هاتف هواوي الخاص بي. ضمن الأخبار الجيدة الأخرى أن هذه الطريقة تعمل مع التطبيقات الأخرى التي تتطلب خدمات Google حتى تعمل بعض ميزاتها. إذا كنت تستخدم تطبيق Microsoft Teams على هواتف هواوي الذكية، فقد تعلم بالفعل أن التجربة لم تكن رائعة. كما أن بعض التطبيقات مثل Uber التي تستخدم الخرائط داخل التطبيق لا تعمل بشكل جيد أيضًا. تم حل كل هذه المشكلات. يمكنك العثور على هذه التطبيقات وتثبيتها من متجر AppGallery، وستعمل كذلك على أي جهاز آخر. كل هذا أصبح ممكنًا بفضل تطبيق جهة خارجية يسمى GBox، والذي يمكن تنزيله من متجر AppGallery. تعمل هذه الطريقة على جميع هواتف هواوي الحديثة نسبيًا، مثل هاتف HUAWEI Mate50 Pro الذي يمكنك الحصول عليه الآن وسلسلة هواتف nova 10، وحتى تلك الطرازات القديمة مثل سلسلة هواتف HUAWEI Mate30.