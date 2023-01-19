يشارك البريد السعودي «سبل» كناقل لوجستي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنّعة في موسمه الثامن، الذي يقام تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، من 18 يناير حتى 18 فبراير 2023، بتنظيم من أمانة الأحساء.

ويعد المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين منتجي التمور من المزارعين في محافظة الأحساء والتجار المحليين والدوليين الذين يحرصون على إنتاج التمور ومخرجاتها، وإيجاد بيئة تسويقية لعرض أصناف مختلفة من منتجات التمور في تجمع واحد والتي تساهم بتحقيق قفزات نوعية متسارعة في آلية عرض وتسويق التمور على نطاق واسع.

تأتي مشاركة البريد السعودي | سبل في المهرجان من خلال تقديم خدمات متنوعة للزوار من أهمها خدمات التغليف وشحن منتجات التمور إلى جميع مدن ومناطق المملكة، انطلاقاً من كون «سبل» جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة ومشغل وطني، ما جعل منه القطاع الأهم في مجال الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.