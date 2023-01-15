سجلت أسعار النفط أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ 3 أشهر، تزامناً مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 7 أشهر، مع ارتفاع مؤشرات تنامي الطلب في الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5%، عند 85.28 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9%.وقفز برنت 8.6% هذا الأسبوع، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4%، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر، بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في شهر ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام، مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضاً الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بفايروس كورونا إثر احتجاجات العام الماضي.