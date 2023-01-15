سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً خلال عام 2022 بأكمله بدعم من ارتفاع الصادرات، وعلى الرغم من ضعف الطلب الأمريكي والأوروبي والضوابط الصارمة التي فرضتها لمكافحة «كورونا»، والتي أدت إلى إغلاق شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى مؤقتاً؛ أظهرت بيانات الجمارك الصادرة (الجمعة) الماضي، ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 7% في العام الماضي على أساس سنوي إلى 3.59 تريليون دولار، كما زادت الواردات 1.1%، واتسع الفائض التجاري العالمي للبلاد إلى 877.6 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.ووفقاً لما نقلته «أسوشيتيد برس»، قال المتحدث باسم وكالة الجمارك لو داليانغ، في مؤتمر صحفي: أظهرت التجارة الخارجية والصادرات الصينية مرونة قوية في مواجهة العديد من الصعوبات والتحديات.أما خلال شهر ديسمبر، تراجعت الصادرات المقومة بالدولار الأمريكي 9.9% في ديسمبر على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 11%، وانكمشت الواردات 7.5%، لتسجل البلاد فائضاً تجارياً قدره 78 مليار دولار.