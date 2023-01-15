قال الرئيس التنفيذي لبنك «أوف أمريكا» بريان موينيهان أخيراً: «إن البنك يستعد لركود محتمل في عام 2023، بما في ذلك سيناريو ترتفع فيه البطالة بسرعة».وأضاف موينيهان، في مكالمة مع المستثمرين: «يتصور السيناريو الأساسي لدينا ركوداً معتدلاً. لكننا نضيف أيضاً إلى ذلك سيناريو هبوطياً، وما ينتج عن ذلك هو أن 95% من منهجية الاحتياطي لدينا مرجحة نحو بيئة ركود في عام 2023»، بحسب تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية.وقال موينيهان: «إن هذه الحالة التشاؤمية، التي تعد سلبية أكثر مما كانت عليه في الربع الماضي، ترجح ارتفاع البطالة إلى 5.5% في وقت مبكر من هذا العام، والبقاء عند 5% أو أعلى حتى نهاية عام 2024».