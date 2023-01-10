أعلنت رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين لحكومة ألمانيا مونيكا شنيتزر، أن معدل التضخم في ألمانيا ربما بلغ ذروته مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. وتوقعت أن تستمر أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض هذا العام.وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.وجاءت معدلات التضخم القياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، حيث وصل معدل التضخم للعام بأكمله إلى 7.9%، في عام 2022.وكانت آخر مرة اقترب فيها التضخم السنوي من هذا المستوى في عام 1951، عندما بلغ 7.6% مع بدء الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب. وبلغ معدل التضخم السنوي في عام 2021 نحو 3.1%.