انخفضت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم الأخيرة، وسط ترقب لخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرها على الاقتصاد والطلب على الطاقة.وأوضح صناع السياسة بالمركزي الأمريكي أن بيانات التضخم المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم إلى 25 نقطة أساس فقط، بعد القفزات الأكبر التي تبنوها في معظم عام 2022.وتراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.1%، كما تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% متأثرا بتراجعات بأكثر من 1% في سهم إعمار العقارية و0.7% في سهم بنك دبي الإسلامي.وفي قطر، نزل المؤشر الرئيسي 0.1% بعد انخفاض سهم أكبر بنوكها بنك قطر الوطني 1.2%. أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فارتفع 0.3% منهيا 4 جلسات متتالية من الخسائر. وزاد المؤشر بدعم من صعود سهم اتصالات 3.4%، وسهم بروج بنحو 2% بعد إبرامها عقدين جديدين بقيمة 55 مليون درهم (14.98 مليون دولار).وفي البحرين.. استقر المؤشر الرئيسي عند 1889 نقطة، وفي سلطنة عمان زاد المؤشر الرئيسي 0.5% إلى 4872 نقطة، وفي الكويت قفز المؤشر الرئيسي 1% إلى 8040 نقطة.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 3.6% مسجلا أكبر انخفاض في أكثر من 6 أشهر، منهيا سلسلة مكاسب استمرت لسبعة أيام، وسجلت جميع الأسهم على المؤشر تقريبا تراجعات بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي هبط 6.2%.