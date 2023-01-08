شدد مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي على الحاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم الحالية.وأكد رئيس الاحتياطي الفيديرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك أن التضخم لا يزال مرتفعا، ومن الأفضل رفع الفائدة لمستويات تتجاوز الـ5%، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 4.5%.من جهتها، سلطت أحد محافظي الاحتياطي الفيديرالي ليزا كوك الضوء على العديد من الإشارات بهدف تخفيف الضغوط التضخمية، بما في ذلك تباطؤ مكاسب الأجور، لافتة إلى أن التضخم لا يزال بعيدا عن المستوى المستهدف من قبل الفيديرالي والبالغ 2%.وكان محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيديرالي في شهر ديسمبر2022 كشف تمسك مسؤولي الفيديرالي الأمريكي بمحاربة التضخم، إذ يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة المرتفعة دون تغيير لحين إحراز المزيد من التقدم.وفي الاجتماع، الذي رفع فيه صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، أعربوا عن أهمية الحفاظ على السياسة المتشددة دون تغيير، طالما استمرت معدلات التضخم غير المقبولة كما هي.