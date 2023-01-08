فاجأت الصين الأسواق بعدما أعلنت زيادة احتياطياتها من الذهب للشهر الثاني على التوالي بعد أول عملية شراء تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر الماضي، منذ أكثر من ثلاث سنوات.ورفع البنك المركزي الصيني حيازاته بـ 62 طنا في شهرين بمقدار 30 طنا في ديسمبر، و32 طنًا في نوفمبر الماضيين، ليصل إجمالي ممتلكات الدولة إلى أكثر من ألفي طن من الذهب.يذكر أن مشتريات البنوك المركزية من السبائك وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الثالث من العام الماضي عند 400 طن تقريبًا، وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي.