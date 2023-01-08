صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم 5.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10536.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.99 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 109 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016. وبلغ خام برنت عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.77 دولار للبرميل.وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وريدان، والكثيري، وأميانتيت، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو، وساب، وسدافكو، وعطاء، ومعدنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و2.08%.فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجبل عمر، ولوبريف، وبترو رابغ، وشمس الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وعذيب للاتصالات، ومعادن، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.