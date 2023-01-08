حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغ 607.42 مليار دولار بنهاية العام 2022، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1350.9 مليار دولار، وكانت أصول الصندوق ارتفعت أصوله بـ129 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.وتراجع «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، إلى المركز الثاني بأصول بلغت 1136.1 مليار دولار، وكانت أصول الصندوق تراجعت بـ133 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.30 تريليون دولار مقارنة بـ10.12 تريليون دولار في سبتمبر 2022.ووفقاً لإستراتيجية صندوق الاستثمارات السعودي للأعوام المقبلة، فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025.