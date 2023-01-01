تراجعت تحويلات الأجانب الشخصية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها في عام 2022، إذ تراجعت قيمة التحويلات لأول مرة إلى أقل من مستوى 11 مليار ريال، وتحديداً بلغت قيمتها 10.52 مليار ريال.وبلغ متوسط تحويلات الوافدين خلال العام الحالي للأشهر الـ 11 السابقة نحو 12.11 مليار ريال، فيما بلغ متوسط تحويلات الوافدين الشهرية لعام 2017 نحو 11.81 مليار ريال، وفي 2018 نحو 11.37 مليار ريال، أما في عام 2019 فبلغ 10.46 مليار ريال، وكان متوسط تحويلات الوافدين في 2020 قرابة 12.47 مليار ريال، أما العام الماضي فبلغ متوسط تحويلاتهم 12.82 مليار ريال.وتراجعت تحويلات غير السعوديين للشهر السابع على التوالي مقارنة بالأشهر المماثلة من العام الماضي 2021، إذ بلغت نسبة التراجع في شهر مايو الماضي نحو 10% وفي شهر يونيو 2%، وفي يوليو 7%، وفي أغسطس 13%، وفي سبتمبر 15%، أما في أكتوبر فبلغت نسبة التراجع 17%، وكانت أعلى التراجعات الشهرية تم تسجيلها في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 19%.ومقارنة بشهر أكتوبر 2022، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 717 مليون ريال، وبنسبة 6%.وانخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 لتصل إلى 6.33 مليار ريال.