ارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام 2022 بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي نحو 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار، أي 2.4%.وصعدت أسعار النفط بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت نحو 10% بعدما قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأمريكي نحو 7% في 2022 بعدما زاد 55% العام الماضي.