دشنت شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (SAAS) أخيراً هويتها البصرية الجديدة، واختارت عبارة «أيقونة النقل» لتعبّر عن تاريخها العريق وتجربتها المميزة في مجالها، حيث تتّسم الهوية الجديدة للشركة باستخدام الألوان ذات الدلالة على التجدّد والابتكار مع الحفاظ على الأصالة والعراقة، فاللون الأزرق يرمز للتنظيم والدعم، واللون الأحمر يدل على التجدّد والحداثة، وكما تميّزت الهوية الجديدة بإضافة اللون الأخضر الداكن الذي يشير إلى الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مكوّناتها الطبيعية، وكذلك اللون الذهبي الدافئ الذي يُعبّر عن التألق والسمو، كما اشتملت الهوية الجديدة على الأنماط والعناصر التي ترمز إلى روح المسارعة في الإنجاز وتحقيق النتائج.وتأكيداً على التزام الشركة الدائم تجاه البيئة فقد قررت «الأمد السعودي» الاعتماد على الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في مطارات المملكة الدولية، امتداداً لتجربتها الرائدة في استخدام المركبات الكهربائية صديقة البيئة في المملكة العربية السعودية، تحقيقاً للرؤية الملهمة 2030، ومساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري.وبهذه المناسبة، تحدث المهندس نبيل الرفاعي الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: «بدأت شركتنا عملياتها التشغيلية منذ عام 1987، حيث كانت تقدّم خدمات نقل المسافرين عبر ميناء جدة الإسلامي، ثم توسّعت بعد ذلك في خدمات النقل الأخرى مثل المركبات الخاصة، والنقل الترددي، ونقل طواقم قيادة الطائرات، إلى أن أصبحت الناقل الرسمي للمسافرين عبر مطارات المملكة، وخلال العقود الأربعة الماضية كانت الشركة تسعى بشكل مستمر في التقدّم والتطوير لمواكبة التطوّر في قطاع النقل الترددي بكل جديد ينعكس على جودة الخدمة التي تقدّمها ويستفيد منها المسافرون عبر موانئ المملكة الجوية والبحرية، واليوم نحتفل بإطلاق هويتنا الجديدة وشعارنا «أيقونة النقل»، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا بنفس الوتيرة لنكن في مستوى التطلعات دائماً».