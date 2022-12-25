كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، أن صادرات السعودية إلى الصين واصلت نموها الملحوظ، إذ ارتفعت قيمة تلك الصادرات في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 18.36% مقارنة بالشهر المماثل من 2021 لتصل قيمة الصادرات إلى 22.17 مليار ريال، لتستحوذ الصين على نحو 15.73% من صادرات السعودية إلى الخارج.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بعد الصين، وبلغت قيمة الصادرات السعودية إليها 12.42 مليار ريال، بارتفاع نسبته 20.41%؛ لتستحوذ على المرتبة الثانية من الصادرات السعودية، وكانت اليابان في المرحلة الثالثة وبلغت قيمة الصادرات إليها 12.41 مليار ريال؛ بما يعادل 10.28% من إجمالي الصادرات السعودية، وحلت الهند رابعاً وبلغت صادرات السعودية إليها نحو 10.99 مليار ريال بنسبة 9.11% من الصادرات السعودية.وارتفعت صادرات السعودية بأكثر من 60.000% (أكثر من 600 ضعف) إلى بعض الدول في شهر أكتوبر الماضي، وكانت أبرز تلك الصادرات إلى دولة مالطا التي زادت بنسبة 111.196%، ثم إلى بوركينا فاسو بنسبة 63.386%، والبوسنة والهرسك بنسبة 11.486%.ولأن الصين أكثر الدول استيراداً من السعودية بشكل عام، فإنها سجلت أيضاً أعلى الدول استيراداً للمنتجات غير النفطية بشكل خاص، وكان النصيب الأعلى لمنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها، وتشمل المطاط ومصنوعاته. وبينت هيئة الإحصاء أن قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر بلغت 121 مليار ريال؛ منها صادرات بترولية بقيمة 96 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 25 مليار ريال، وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة إلى المملكة نحو 67 مليار ريال. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.