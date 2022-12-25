كشف نائب رئيس الوزراء الروسي «ألكسندر نوفاك» أخيراً أن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط بنسبة من 5% إلى 7% في أوائل عام 2023، ردًا على سقف سعر الخام الروسي الذي حدده الغرب، وقد تخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا.وكان الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» قد ذكر، أمس الأول (الخميس) أنه سيصدر مرسوم أوائل الأسبوع القادم يوضح تفصيلياً الإجراءات التي ستتخذها موسكو رداً على سقف الأسعار، ولكن أشار «نوفاك» إلى أن المرسوم سيحظر مبيعات الخام والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بالالتزام به.يأتي ذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حداً أقصى لسعر برميل النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً اعتباراً من الخامس من ديسمبر.