أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير الماضي حتى شهر أكتوبر بلغت 803 رخص، باستثمارات قيمتها 21.9 مليار ريال.وأوضحت الوزارة في النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر أكتوبر 2022، أن 939 مصنعا بدأت عمليات الإنتاج خلال الفترة باستثمارات تصل إلى 26.7 مليار ريال، بينما خلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 39 ألف فرصة وظيفية؛ منها 19.7 ألف فرصة وظيفية للسعوديين.وأضافت أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر الماضي بلغ 1374.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10788 مصنعاً.وأشارت النشرة إلى أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2164 رخصة؛ منها 1358 رخصة محاجر مواد البناء، و565 رخصة استكشاف، و173 رخصة استغلال، إضافة إلى 36 رخصة استطلاع و32 رخصة فائض خامات معدنية.