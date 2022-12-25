صعدت أسعار الذهب، في آخر جلسة لها، في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتبلغ 1804.2 دولار، وذلك في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤاً في التضخم الأمريكي، وإن لم يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 0.1% في شهر نوفمبر الماضي بعد ارتفاعه 0.4% في أكتوبر 2022، بينما سجل التضخم مزيداً من التباطؤ.وعلى صعيد أسعار المعادن الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.3% إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6% إلى 1741.75 دولار.