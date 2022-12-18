ينطلق في العاصمة الأذربيجانية (باكو) غداً (الإثنين)، منتدى الاستثمار السعودي - الأذربيجاني؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين.وتتضمن أعمال المنتدى عروضاً عن الاستثمار في البلدين، وجلسات نقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.وستتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.