أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين لمشروع توريد وتركيب 60 ألف معدة ذكية بشبكة توزيع الكهرباء على مستوى المملكة وربطها بمراكز التحكم المتقدمة خلال السنتين القادمتين بتكلفة 2.7 مليار ريال سعودي.

يأتي ذلك ضمن أعمال المؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية؛ الذي انطلقت فعالياته بمدينة الرياض مساء أمس (الاثنين).

وأبرم العقود الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، فيما مثَّل الشركة الصينية للمقاولات State Grid Corporation Of China (SGCC) Liang Chengzhong، وعن شركة الجهاز السعودية المهندس سامي العنقري.

وأوضح القنون أن إبرام هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الشركة السعودية للكهرباء لأتمتة الشبكات الكهربائية وتطويرها بما يتوافق مع التحول الرقمي الذي تشهده الشركة، ومساهمة في تقديم موثوقية عالية في الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.

وتأتي هذه المشاريع لتحقيق رؤية المملكة 2030 وامتثالا لاستراتيجية منظومة الطاقة في التحول إلى الشبكات الذكية والتحول الرقمي، بإشراف وزارة الطاقة، ودعم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومتابعة مجلس إدارة الشركة، وتحقيقا للوصول لمستهدفات القطاع في تطوير الشبكة الكهربائية في مجال التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية من خلال تنفيذ مشاريع أتمتة الشبكات الكهربائية لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمة الكهربائية المقدمة.

وأشار المهندس القنون إلى أن المشروع الأول الذي تبلغ قيمته نحو 1.5 مليار ريال، مع الشركة الصينية للمقاولات State Grid Corporation Of China (SGCC) لتوريد وتركيب أكثر من 33 ألف معدة ذكية للشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، فيما بلغت قيمة المشروع الثاني مع شركة الجهاز للمقاولات أكثر من 1.2 مليار ريال؛ وذلك لتوريد وتركيب أكثر من 23.7 ألف معدة ذكية في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.

وأكد القنون أن هذه المشاريع ستتبعها مشاريع أخرى تعمل الشركة على تنفيذها لبناء مستهدفات الشبكات الذكية، للمساهمة في تحسين كفاءة وجودة الخدمة الكهربائية، وسهولة اكتشاف الأعطال ومعالجتها بشكل أسرع، وتخفيض مدة الفصل الكهربائي، ورفع مستوى رضا المشتركين، إلى جانب سهولة التحكم ومراقبة الشبكة عن بعد.

يذكر أن السعودية للكهرباء راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي العاشر للشبكات الذكية، إضافة إلى مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر لإبراز جهودها في مجال الشبكات الذكية.