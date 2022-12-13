«الإحصاء المصري»: 491 مليون دولار استثمارات سعودية خلال العام الماضي

«الإحصاء المصري»: 491 مليون دولار استثمارات سعودية خلال العام الماضيكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن السعودية ضخت في مصر استثمارات بنحو 491.6 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي 2021/‏2022.وبحسب البيانات؛ بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في العام المالي 2021/‏2022، نحو 5.7 مليار دولار، تلتها الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار، وقطر بقيمة استثمارات بلغت نحو 518.3 مليون دولار، والبحرين بقيمة استثمارات بلغت نحو 457.9 مليون دولار، ثم تونس باستثمارات بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار، والأردن باستثمارات بلغت قيمتها نحو 51.9 مليون دولار، والمغرب باستثمارات بلغت نحو 51.1 مليون دولار، ثم لبنان باستثمارات بلغت 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا باستثمارات بلغت قيمتها 19.3 مليون دولار.ووفقاً للبيانات، ارتفعت قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%، بعدما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/‏2021، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.وكان جهاز الإحصاء المصري، قد أعلن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل نحو 21.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.9%. ووفق البيانات، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية نحو 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل نحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.6%، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.