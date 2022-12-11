كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن عملة اليورو سجلت اليوم (الأحد) مرور شهر كامل على تجاوز قيمتها لعملة الدولار الأمريكية، إذ تبلغ قيمة اليورو حالياً نحو 1.05329 دولار أمريكي.وكان سلسلة تذبذب أسعار العملتين قد سجلت فرقاً ملحوظاً بدءاً من شهر يوليو الماضي، بدأت في منتصف شهر يوليو الماضي، إذ تجاوز الدولار نظيره اليورو لأول مرة منذ 20 عاماً، وذلك في منتصف شهر يوليو الماضي، وسجلت تداولات العملتين تذبذباً ضيقاً عند المستوى ذاته واستمرت لمدة 80 يوماً، بدءاً من تاريخ 22 أغسطس حتى تاريخ 10 نوفمبر، وكان الدولار هو الأعلى سعراً خلال تلك الفترة.وسجل أعلى سعر للدولار أمام اليورو في نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما كانت قيمة الدولار نحو 1.0487 يورو، بارتفاع نسبته 4.9% عن العملة الأوروبية، وذلك بنهاية شهر سبتمبر الماضي.وكان سعر اليورو في بداية تداولاته العام الحالي 2022 قد بلغت قيمته 1.12941 دولار، وسجل أعلى مستوى له في العام الحالي 1.14948 دولار، في العاشر من شهر فبراير الماضي.وفي السياق ذاته، سجل الجنيه الإسترليني موجة صعوده مجدداً أمام العملة الأمريكية، ليستمر في تحقيق مستوياته الصاعدة لليوم الـ74 على التوالي، وبلغت مكاسب الجنيه مقارنة بقاعه الذي سجله في 26 سبتمبر عندما كان سعره آنذاك نحو 1.05381 دولار نحو 16.39%، ليصبح الجنيه يتداول حاليا عند مستوى 1.05381 دولار.