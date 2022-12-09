شهد ثاني أيام معرض جدة للكتاب إقبالاً كبيراً من زوار ومحبي الكتاب رغم تزامن المعرض مع أهم حدث رياضي عالمي وهو كأس العالم، فعلى الرغم من تزامن اليوم الثاني من المعرض مع مباراتي البرازيل وكرواتيا، والأرجنتين وهولندا، إلا أن جماهيرية البرازيل والأرجنتين تحديداً، لم تحد من عدد زوار المعرض، إذ تدافع الزوار على المعرض منذ أن فتح أبوابه عند الساعة الثانية من ظهر اليوم.يذكر أن هذه الدورة من معرض جدة للكتاب تعد الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب إلى وزارة الثقافة، إذ حرصت على تنوع برنامجها الثقافي الذي يستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، كما يقام بالتزامن مع المعرض، مؤتمر الخيال العلمي -كأول مؤتمر من نوعه في المملكة-، ومؤتمر آخر السبت المقبل للنشر الرقمي، هو الآخر يعد الأول من نوعه في المملكة.ويهدف معرض جدة للكتاب لتعزيز مكانة جدة الثقافية، وتمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافي، إضافةً إلى التركيز على دور التقنية والتحول الرقمي في صناعة الكتاب، وتقديم رحلة ثقافية متنوعة ومتكاملة تعزز أثر القراءة في زيادة وتحسين جودة الحياة.