فيما أكد وزراء الاتحاد الأوروبي، أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً سيؤتي ثماره، رغم محاولات الكرملين للإفلات من العقوبات وتشكك السوق الواسع بشأن الإجراء، وذلك مع دخول سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل (الإثنين) الماضي، كجزء من جهد منسق للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، أمس، إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلاً. وأوضح أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها رداً على فرض الدول الأوروبية حداً أقصى لأسعار النفط الروسي. وكانت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قد بدأت، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.