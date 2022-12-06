تراجع مؤشر سوق الأسهم خلال تداولاته أمس (الإثنين) إلى أدنى مستوى له في عام ونصف، وبلغت قيمة تداولات السوق نحو 4.1 مليار ريال، نتج عنها تراجع المؤشر بنسبة 2.84%، ليغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» عند مستوى 10419 نقطة، فاقداً 305 نقاط، مسجلاً ثالث تراجعاته على التوالي.وخلال تداولات السوق، لامست أسهم 8 شركات مدرجة في سوقي «تاسي» و«نمو» أدنى مستوى تاريخي لها ممثلة في شركات «ميدغلف، النايفات، أمانة، عناية، توبي» في مؤشر «تاسي»، وشركات «نسيج، جاز، الواحة ريت» في السوق الموازية «نمو»، وكان سهم «عناية» قد تراجع بالنسبة القصوى.وسجلت 48 شركة أدنى مستوى في 52 أسبوعاً (عام كامل) من ضمنها الشركات التي سجلت أدنى قاع تاريخي ممثلة في شركات: «عناية، صدر، أمانة، تشب، ملاذ، ميدغلف، تبوك الزراعية، الفخارية، هرفي، الخليجية، تكوين، البحر الأحمر، الزامل، ريدان، الكثيري، الإنماء طوكيو، المصافي، مسك، ساكو، النايفات، الشرقية للتنمية، ينساب، دور، صدق، معدنية، جبل عمر، اللجين، بروج، المزرعة، الإنماء ريت، التعمير، مهارة، مدينة المعرفة، أسمنت الجنوب، سابك، العمران، نادك، جاكو، الأهلي، الخبير للدخل، طيبة، الكيميائية، السعودي الألماني، اس تي سي، مبكو، أسمنت المدينة، زين، الراجحي».وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، ضد أحد المتداولين في سوق الأسهم، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات تضمنت «فرض غرامة مالية قدرها 720 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 994.3 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية». وتضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 128.22 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المخالف.مؤشر سوق الأسهم: