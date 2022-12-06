توقع «بنك أوف أمريكا» في مذكرة، أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2023، على رغم وجود العديد من المخاطر التي قد تضيف المزيد من الضغط على الأسعار.وحسبما نقلت «بيزنس إنسايدر»، أشار محللو البنك الأمريكي إلى أن سعر خام برنت سيكون أقل بشكل عام خلال الربع الأول من 2023، مقارنة ببقية العام.وأوضح المحللون، في الوقت الحالي، قمنا بضم مستويات إنتاج النفط الروسي الإجمالية البالغة 10 ملايين برميل في افتراضنا لعام 2023 مقارنة مع التقدير البالغ 9.59 مليون برميل يومياً الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية، وأن أي انحراف هبوطي عن تلك الأرقام يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس (الإثنين): «إن موسكو تجهز رداً على قيام الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي». وأضاف أن روسيا لن تعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي، وأكد أن العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين، وأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، محذراً من «زعزعة استقرار» سوق الطاقة العالمية.وأكد دميتري بيسكوف أن الاقتصاد الروسي «يملك كل القدرات اللازمة» لتمويل الهجوم العسكري، مضيفاً، أن «تدابير كهذه لن تؤثر» عليه، نقلاً عن فرانس برس.