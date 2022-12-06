تجاوزت أسعار النفط أمس 86 دولاراً للبرميل، بعدما قفزت 2%، عقب قرار دول «أوبك +» بالإبقاء على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، قبل حظر الاتحاد الأوروبي الخام الروسي ووضع سقف له اعتباراً من أمس.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 86 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2% إلى 81 دولاراً للبرميل.وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة «أوبك +»، قد اتفقوا أمس الأول على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في شهر أكتوبر الماضي، والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من شهر نوفمبر الماضي، وحتى نهاية عام 2023.وأفاد مراقبون بأن قرار «أوبك +» كان متوقعاً مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.