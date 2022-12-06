أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع «مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية» لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من حرص البنك المركزي السعودي على رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.وبيّن البنك المركزي أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية» خلال 15 يوماً، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.