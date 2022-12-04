وافق الاتحاد الأوروبي، على حد أقصى لسعر الخام الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل، مما يمهد الطريق للموافقة الرسمية مطلع الأسبوع.وردت روسيا على هذه الخطوة قائلة: «سنواصل البحث عن مشترين لنفطنا، رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومة الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية».وكانت بولندا قد قاومت المستوى المقترح في الوقت الذي فحصت فيه آلية تعديل لإبقاء الحد الأقصى أقل من سعر السوق، وضغطت بولندا في مفاوضات الاتحاد الأوروبي كي يكون الحد الأقصى منخفضاً قدر الإمكان لتقليص الإيرادات لروسيا والحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.وجاء وضع سقف للسعر (وهو فكرة مجموعة الدول السبع)؛ بهدف تقليص عائدات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر الماضي.وقال متحدث باسم جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتشرف على المفاوضات إنها أتاحت النص المكتوب لجميع أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة للموافقة رسمياً على الصفقة، بعد موافقة بولندا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين قد أكدوا مراراً، بأنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحد الأقصى للسعر سيقلص عائدات روسيا كثيراً.وسيسمح سقف سعر مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم تُبع بأقل من سقف السعر.ونظراً لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب للغاية على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.ورحب البيت الأبيض بالأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي «يتوحد» بشأن سقف أسعار النفط الروسي، وقال إن هذه الخطوة ستقلص العائدات الروسية.وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: «تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة بوتين على الاستفادة من سوق النفط مما يمكنه من مواصلة تمويل آلة حرب ما زالت تقتل الأوكرانيين الأبرياء».أوروبا حددت النفط الروسي بـ 60 دولاراًأوروبا وتسعيرالنفط الروسي:روسيا ستبحث عن مشترين آخرينبولندا قاومت القرار الأوروبيروسيا تتوعد بعدم تصدير النفط لأوروبا