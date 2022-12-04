افتتح نائب مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي معرض لولو هايبر ماركت الـ29 في السعودية، بطريق المدينة المنورة في حي الرويس، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو هايبر ماركت أشرف علي، والمدير الإقليمي شهيم محمد، والمدير الإقليمي في المنطقة الغربية رفيق علي.وخفضت الإدارة جميع نفقات حفل الافتتاح تزامناً مع أحداث سيول جدة الخميس قبل الماضي، واستخدمت الميزانية لتوفير سلال غذائية لأكثر من 1500 أسرة بالمشاركة مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.وقال الرئيس التنفيذي أشرف علي: «قررنا في لولو هايبر ماركت بالسعودية، الوقوف مع المجتمع في المسؤولية الاجتماعية في دعم 1500 أسرة تضررت من سيول جدة».وتبلغ مساحة هذا المتجر الجديد المكون من طابق واحد 90 ألف متر مربع، بمساحة واسعة تبلغ 190 ألف متر مربع، ويضم المتجر جميع وسائل الراحة لعملاء لولو هايبر ماركت، بما في ذلك 16 صندوق محاسبة و 275 مكاناً مخصصاً لوقوف السيارات، وصُمم المتجر بأسلوب عصري حديث يُسهل على المتسوقين التنقل والاستمتاع بتجربة تسوق ممتازة كما جرت العادة في فروع لولو الأخرى. ويُوفر فرع لولو الجديد للمتسوقين جميع وسائل الراحة التي تتميز بها سلسلة هايبر ماركت التابعة للمجموعة، منها مجموعة وفيرة من الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة المستوردة من جميع أنحاء العالم، ومخبز داخلي لتقديم الكعك والمخبوزات الطازجة، بالإضافة إلى خيارات التسوق الجديدة المتداولة بين الناس، وكذلك مجموعة واسعة من بدائل اللحوم النباتية والأطعمة، ومجموعة مختارة من الأطعمة العضوية والأطعمة الممتازة ومجموعة متنوعة واسعة النطاق من المنتجات الخالية من المواد الحافظة متاحة أيضاً في الفرع الجديد.يتضمن المتجر أيضاً محطات تسوق شهيرة في لولو مثل لولو فاشون ستور للأزياء و(هيا نتواصل) في قسم الإلكترونيات وقسم التجميل (بلش).