واصلت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات «جاهز» المدرجة في السوق الموازية «نمو» توسيع أعمالها وأنشطتها بعد النجاحات التي حققتها أخيراً، وأعلنت أمس (الأربعاء) في «تداول» عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة «ذا شفز إس بي في ال تي دي»، إذ ستنعكس هذه الصفقة على شركة «جاهز» بزيادة رأس مالها عبر إصدار أسهم للمساهمين البائعين في شركة «ذا شفز».وبموجب الاتفاقية ستستحوذ «جاهز» على كافة أسهم شركة «ذا شفز» البالغ عددها 134620 سهماً، بلغ تقييمها 650 مليون ريال، وسيتم الاستحواذ عبر سداد المقابل المالي بقيمة 325 مليون ريال، إضافة لإصدار أسهم جديدة في الشركة بالقيمة ذاتها (325 مليون ريال)، وذلك بعد أن تم احتسابها باستخدام المتوسط السعري لحجم تداول شركة جاهز لفترة 5 أشهر التي سبقت توقيع الاتفاقية، وتم احتساب تقييم الشركة لغرض صفقة الاستحواذ بنحو 9.05 مليار ريال، بما يعادل 862 ريالاً للسهم الواحد. وبناء على وجود 134620 سهماً في شركة «ذا شفز» فإنه ستتم مبادلة كل سهم فيها إلى 2.99 سهم في شركة «جاهز» لصالح مساهمي «ذا شفز» باستثناء شركة (صقر فاند ال بي).وسيرتفع رأس مال جاهز بنسبة 3.59%، ليصل إلى 108.87 مليون ريال بدلاً من 104.92 مليون ريال، وذلك من خلال إصدار 376879 سهماً جديداً.ويتوقع إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الأول من العام القادم 2023، بعد إتمام عدد من الإجراءات أبرزها «موافقة هيئة السوق المالية على الاستحواذ وتعميم المساهمين، وموافقة السوق المالية «تداول» لإدراج أسهم جديدة لزيادة رأس المال، وموافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة «جاهز»، والحصول على خطاب الموافقة أو عدم الممانعة من هيئة المنافسة».وتضمنت اتفاقية الاستحواذ حصول مؤسسي شركة «ذا شفز» على مبلغ إضافي بقيمة 100 مليون ريال، يتم تسديده نقداً فقط في حال تحقيق نتائج معينة فيما يخص أداء شركة ذا شفز خلال فترة معينة، وذلك بدءاً من تاريخ 1 يناير 2022م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، حسبما تم الاتفاق عليه بين مؤسسي شركة ذا شفز وشركة جاهز.يذكر أن شركة «ذا شفز» تمتلك شركة أفضل الطهاة لتقديم الوجبات وهي الشركة المشغلة لتطبيق «ذا شفز» لتوصيل الطعام والحلويات والزهور والعطور في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية. وستسمح صفقة الاستحواذ لشركة جاهز بالتوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم وتعزيز منصاتها الرائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة، لتتمكن شركة جاهز من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة «ذا شفز» في توصيل الطلبات من المطاعم الفاخرة ومحلات الحلويات والسلع الترفيهية.