يواجه سوق العملات المشفرة موجة هروب جماعية لا تزال مستمرة منذ انهيار بورصة «FTX» قبل أسابيع، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة السوق بأكمله واستمرار موجة الهبوط في مختلف أسعار العملات المشفرة المتداولة في العالم.وفي أحدث حلقات الأزمة التي يعاني منها القطاع، أعلنت منصة «blockFi» الإفلاس، وهي منصة للاقتراض بالعملات المشفرة، حيث طلبت الحماية في الولايات المتحدة بموجب الفصل 11 صباح الإثنين، لتصبح أحدث شركة تشفير تخضع للانهيار السريع بعد إفلاس بورصة (FTX)، وهو ما سيُفاقم من المتاعب التي تعاني منها العُملات المشفرة على مستوى العالم.وواجهت «blockFi» مشكلات مالية مماثلة خلال الصيف، لكنها تلقت خطة إنقاذ طارئة في شكل خط ائتمان بقيمة 250 مليون دولار من بورصة «FTX»، لكن هذه الأخيرة انهارت أخيراً، وهو ما يبدو أنه أدى في النهاية إلى إفلاس «blockFi».وقال مارك رينزي، من «مجموعة بيركلي للبحوث»: «مع انهيار FTX، اتخذ فريق إدارة «blockFi» ومجلس الإدارة على الفور إجراءات لحماية العملاء والشركة».وكانت «blockFi» قد جمدت سابقاً عمليات سحب العملاء في 10 نوفمبر الجاري، وبعد 4 أيام من التوقف أعلنت أنها عينت شركة «بيركلي للبحوث» كمستشار إعادة الهيكلة المالية، مشيرة إلى «التعرض الكبير لشركة FTX وكيانات الشركات المرتبطة بها».