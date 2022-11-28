كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن السعودية أوقفت سلسلة رفع إنتاجها النفطي التي استمرت لـ16 شهراً متتالية، إذ خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 11.04 مليون برميل يومياً، بعد أن بلغت ذروتها في شهر أغسطس الماضي عند مستوى 11.05 مليون برميل يومياً.وفي شهر سبتمبر الماضي، وافقت «أوبك بلس» على خفض إمدادات النفط لشهر أكتوبر الماضي، سعياً لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين، وأكد بيان للمجموعة أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أكد أن لدى أوبك بلس من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.وقررت المجموعة إعادة مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2022، إلى مستويات شهر أغسطس 2022، بعد أن رفعت الإنتاج بما يعادل 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر الجاري، والذي سيستمر لشهر واحد فقط.ووفقاً للرصد، فقد رفعت السعودية إنتاجها النفطي لمدة بلغت 16 شهراً متتالية، بدءاً من شهر أبريل لعام 2021 عندما بلغ الإنتاج آنذاك نحو 8.13 مليون برميل يومياً، فيما وصل ذروته في شهر أغسطس الماضي عندما سجل 11.05 مليون برميل، بزيادة نسبتها 35.86% بما يعادل رفع الإنتاج بنحو 2.92 مليون برميل خلال 16 شهراً.