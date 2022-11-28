كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن أسهم 18 شركة وصندوق سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في بداية تداولاتها الأسبوعية أمس (الأحد). ففي سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» سجلت 12 شركة وصندوقاً أدنى قاع تاريخي لها، لشركات «أنابيب الشرق بسعر 39.5 ريال، وساكو بسعر 27.8 ريال، ونقي للمياه بـ62.9 ريال، وسهل بـ14.94 ريال، إضافة إلى ملامسة سهم النايفات مستوى 20.2 ريال، وانخفاض ميدغلف إلى 8.82 ريال، وتراجع سهم الصقر إلى 12.8 ريال، وأمانة لـ9 ريالات، وسهم عناية بـ13.78 ريال، وسهم توبي بـ162 ريال»، إضافة إلى صناديق «سيكو السعودية بـ5.9 ريال، والإنماء ريت بـ4.92 ريال، وميفك ريت بـ4.81 ريال».وفي سوق «نمو» سجلت العديد من الشركات قاعها التاريخي ممثلة في شركات «جاز بـ58.3 ريال، وجاهز بـ628 ريالاً، والمركز الكندي الطبي بـ45 ريالاً، وألف ميم ياء بـ36.7 ريال، وطيبة بـ36.35 ريال، وآيكتك بـ64.6 ريال». وتراجع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 1.3% عند مستوى 10.796 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ عام، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال، هي الأدنى منذ فبراير 2020.