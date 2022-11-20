ذكر محللا «ستيفل ونيكولاس آند كو» ليندسي بيجزا ولورين هندرسون في مذكرة أن معدلات الفائدة بحاجة للارتفاع ما بين 8 – 9% من المستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 3.75 - 4%، وفقا لموقع «ماركت وواتش». يأتي ذلك بعد أن قدر رئيس بنك «سانت لويس» الفيديرالي جيمس بولارد في لويزفيل بولاية كنتاكي أن الأموال الفيديرالية المستهدفة تصل إلى ما بين 5 – 7%، لنقل تكاليف الاقتراض إلى منطقة كافية لإبطاء النمو الاقتصادي والإنتاج.وكانت الأسهم الأمريكية عانت من أول خسائرها المتتالية في أسبوعين، وأظهرت أجزاء كثيرة من منحنى الخزانة إشارات مقلقة بشأن التوقعات الاقتصادية. لكن المستثمرين أخذوا آراء بولارد بحذر، فيما استقرت سوق السندات جنبًا إلى جنب مع الدولار في وقت مبكر الجمعة حتى أدت تصريحات مسؤولة ثانية في الاحتياطي الفيديرالي (سوزان كولينز) إلى عمليات بيع بعد الظهر في ديون الحكومة.