أظهرت بيانات التقرير الشهري لمنظمة «أوبك»، ارتفاع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 13.4 مليون برميل على أساس شهري خلال سبتمبر عند 2749 مليون برميل، لكنها أقل 21 مليون برميل بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.كما أنها أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة بنحو 198 مليون برميل، وبمقدار 218 مليون برميل لمتوسط الفترة بين عامي 2015 و2019.وتشير البيانات الأولية إلى أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.1 مليون برميل على أساس شهري في أكتوبر إلى 1.224 مليار برميل، لكنها أقل بنحو 28.9 مليون برميل بالمقارنة مع الشهر نفسه في عام 2021، كما تقل 66.8 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس السابقة.وخفضت «أوبك» في تقريرها الصادر (الإثنين) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي وذلك للمرة الخامسة منذ شهر أبريل، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية المتصاعدة بما يشمل ارتفاع التضخم والفائدة.وتتوقع المنظمة حالياً ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.55 مليون برميل يومياً هذا العام، بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل إلى 2.2 مليون برميل يومياً.وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، أن دخل الاقتصاد العالمي يعيش في فترة من عدم اليقين الكبير، ويشهد تحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022، وأشارت إلى مخاطر هبوطية تشمل التضخم المرتفع والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومستويات الديون السيادية المرتفعة في العديد من المناطق، واستمرار قيود سلسلة التوريد.وأعلن التقرير انخفاض إنتاج «أوبك» بمقدار 210 آلاف برميل يومياً خلال أكتوبر إلى 29.49 مليون برميل يومياً.