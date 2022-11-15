توقع اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، حدوث انخفاض كبير في معدل التضخم بالولايات المتحدة العام القادم، ما يعكس تراجع مشكلات سلاسل التوريد، وذروة تضخم إيجارات المساكن وتباطؤ نمو الأجور.ويرى المقرض الأمريكي أن مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي سينخفض إلى 2.9% بحلول ديسمبر 2023، من 5.1% حالياً، كما كتب الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في مذكرة بحثية، مع ضعف أسعار السلع الأساسية وارتفاع الدولار أيضاً.وأشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ ارتفع التضخم في أكتوبر بأبطأ وتيرة منذ يناير.وتراجعت اضطرابات سلاسل التوريد بشكل كبير خلال العام الحالي، وانتعشت مخزونات السيارات والسلع الاستهلاكية من مستويات الركود الشديد. كما تحسن توريد أشباه الموصلات على وجه الخصوص بشكل كبير.