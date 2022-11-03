كشفت شركة الرياض للتعمير قوائمها المالية لفترة الربع الثالث من العام 2022 المنتهية في 30 سبتمبر 2022، إذ حققت صافي ربح قدره 65,4 مليون ريال للربع الحالي، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسيٍ إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 13% بسبب أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة والحصول على رخص سلامة المباني الإلزامية، واستقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية. إضافة الى ذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناتجة من مصاريف خطة التحول والتطوير المؤسسي المعتمدة من قبل مجلس الإدارة بهدف تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات الحوكمة والكفاءة التشغيلية.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% نتيجة لأعمال الصيانة الأساسية إذ تم تحسين وتطوير أصول الشركة ما انعكس ايجابياً على نسب الأشغال في مراكز وأسواق الشركة.

هذا، وقد ارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية للشركة بنسبة 602% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وكذلك زيادة حجم المرابحات المستثمرة.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، عن عزم مجلس الإدارة الاستمرار في عمليات التطوير المؤسسي التي بدأتها الشركة مطلع هذا العام والتي تضمنت بناء قدرات الشركة، وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير السياسات والإجراءات والتي من شأنها توفير الإمكانات الإدارية والبشرية والتشغيلية اللازمة للنمو خلال المرحلة القادمة، مؤكداً «نحن عازمون على المضي قدماً في التركيز على تحقيق مستهدفاتنا من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة وتعظيم العائد الكلي للمستثمرين، وعملنا على تطوير استراتيجية نمو مستدام سيتم إطلاقها قريبا».

وأوضح جهاد القاضي أن الربع الحالي شهد العديد من الخطوات المتسارعة لتطوير قدرات الشركة، إضافة إلى العمل على تحسين أداء أصول محفظتها الاستثمارية إذ تم بالفعل أخيراً الانتهاء من الاستحواذ على برج تجاري بعوائد سنوية مجزية ويشكل فرصة لتنمية رأس المال المستثمر، التي تعتبر باكورة نشاطها الاستثماري لكي تتمكن الشركة من الوصول للعائدات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن عام 2022م هو عام تطوير القدرات ونتطلع إلى عام 2023م كعام للانطلاق نحو النمو المستدام.

يذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسّست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 09/02/1414هـ كشركة مساهمة سعودية، إذ كان الهدف الرئيس من تأسيسها هو تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها من مناطق، ثم توسّعت أنشطتها لتشمل مشروعات التطوير العقاري في أنحاء مختلفة من مدينة الرياض، إضافة إلى العمل على إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع الخدمات والنفع العام. وقد تمكنت الشركة من إنشاء وإدارة 4 مشاريع خدمية، يعمل من خلالها كوادر وطنية مؤهلة يصل عددهم إلى أكثر من 150 موظفاً، وتخدم هذه المشاريع أكثر من 2000 عميل ومستأجر وأكثر من 20 مليون مواطن ومقيم في المملكة.