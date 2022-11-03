حصدت مجموعة stc وشركاتها التابعة Channels by stc وsolutions by stc، 4 جوائز في مسارات «التوطين» و«بيئة العمل» من جائزة العمل في نسختها الثانية بعد منافسة مع 10 آلاف منشأة من منشآت القطاع الخاص.

وسلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجوائز للفائزين، إذ تسلم الجائزة نيابة عن المجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة stc المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل، فيما تسلم جائزة شركة Channels by stc الرئيس التنفيذي المهندس فيصل العتيق، وتسلم جائزة solutions by stc رئيس قطاع الاستراتيجية المهندس معتز الضراب.

وحققت stc جائزة بيئة العمل الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمنشآت الكبيرة والعملاقة، كما فازت stc في مسار التوطين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحصدت شركة channels by stc جائزة مسار التوطين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وفازت شركة solutions by stc بجائزة مسار بيئة العمل المميزة للمنشآت الكبيرة والعملاقة.

ويأتي تحقيق هذه الجوائز نظير تميز المجموعة في توطين الوظائف، إذ بلغت نسبة التوطين من السعوديين والسعوديات أكثر من 92%، إضافة إلى العديد من المبادرات التي عملت عليها المجموعة، والتي تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل؛ لتكون بيئة مرنة وجاذبة للمواهب، وتهتم بالتوازن العملي والحياتي للموظف، وتكون ملائمة ومراعية لجميع احتياجات الموظفين بفئاتهم في ظل كافة الظروف، مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة ممكناً رقمياً ووطنياً رائداً يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جائزة العمل مبادرة من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتأتي تقديراً لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص على دورها في رفع نسب التوطين، والامتثال لمعايير بيئة عمل مبتكرة وجاذبة، والاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.